Valgusfestivali tarbeks veeti laululavale üüratus koguses tehnikat

Looma-, linnu- ja taimeriigi skulptuuride ning laternate tänava valgustamiseks kasutatakse kuus kilomeetrit elektrikaableid. Võlumaa ellutoomiseks kulub 55 tuhat elektripirni ja 16 tuhat meetrit tekstiili. Materjalikogused on võrdelised lauluväljakul toimuva välisstaari suure produktsiooniga.

Valgusansambli kallal töötas terve aasta 20-liikmeline dekoraatorite tiim. Figuurid on loodud teraskarkassidele, mille peale on tõmmatud tekstiil. Kujud on seest valgustatud.