Endine ülemteener rääkis välja, milline kodutöö kuningannale tohutult rõõmu pakub

Suurbritannia meediapersooni Vicky Pattisoni taskuhäälingut külastanud Burrell sõnas, et kuninganna ei ole kuigi suure isuga ja sööb ühe korraga väga väikese portsjoni. «Ta ei söö jõulurooga nagu meie, kes me laome endale suure kuhja toitu ette nii, et selle tagant ei näe väljagi.» Endise ülemteenri sõnul on kuningannal täiuslik enesekontroll toidu osas.