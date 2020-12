Ekspert räägib, kunas on parim aeg jõulupuu tuppa tuua

Liiga varakult tuppa toodud puu võib enne jõululaupäeva saabumist ära kuivada ja okkad maha visata. Meeleolu on sel puhul kohe rikutud. Ameerika jõulupuuühingu esimehe Tim O'Connori sõnul on kõige varajasem aeg puu tuppa tuua detsembrikuu esimene nädal. Kuid ka siis ei ole tagatud, et puu jõuludeni vastu peab. Õnneks on O'Connoril paar head nippi, mis tagavad, et puu püsib pikalt elujõuline, vahendab Martha Stewart.