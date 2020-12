Jeffree Stari meigiimpeeriumit on tabanud viimaste kuude jooksul mitu suurt lööki. Stari peamine koostööpartner Morphe otsustas mõned kuud tagasi skandaalse staari tooted müügilt ära korjata. Kuigi Star ei ole lasknud end sellest heidutada, võib eeldada, et villa kahjumiga maha müümine ei olnud ilmselt just parim asi, millega aastale punkt panna.

Stari sisekujunduseelistused on julged nagu tema välimus. Vahemere stiilis elamine näeb väljast võrdlemisi tagasihoidlik välja, kuid selle sisu on hoopis teisest puust. Starile kuulunud villa on seest üleni roosaks võõbatud. Neile, kes just roosat värvi ei fänna, võib see elamine külmajudinaid tekitada.