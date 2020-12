November tõi Tallinna korteritehingute rekordi

«Pealinna kinnisvaraturu aktiivsus liigub võrreldes paljude teiste valdkondadega, mis koroona tõttu kannatavad, sootuks vastupidises suunas. Tegemist on omamoodi fenomeniga, millele on tegelikult üsna lihtsad selgitused – Tallinna elanikkond on jätkuvalt kasvamas, sama teeb ka keskmine palk,» kommenteeris kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.