Stroomi rand saab nelja aasta pärast uue rannahoone

«Stroomi rand on tõmbekeskus mitte ainult linnaosa elanikele, vaid kõigile linlastele, mistõttu peaks see pakkuma tegevusi aastaringselt. Just seetõttu sai ka võidutöö puhul kaalukeeleks arhitektuurse lahenduse multifunktsionaalsus, mis võimaldab pakkuda hooajalisi vaba aja tegevusi aastaringselt nii sise- kui ka välisruumides,» märkis Võrk. «Uus ehitatav rannahoone avab ühtlasi vaate merele ja rannapargile ning saab olema Põhja-Tallinna esindushoone, vaatamisväärsus ja maamärk.»