GALERIID ⟩ Vaata, millised on selle aasta Eesti kaunimad kodud ja aiad

«Rõõm oli näha, millise innuga on inimesed oma aedu rajanud. Ja väga tore, et nad julgevad endale ka külla kutsuda!» lisas Eneli Käger.

Parima vannitoa preemia läks Signe ja Veiko Valjalale, kes on palju vaeva näinud Tartu miljööväärtuslikus piirkonnas asuva korteri renoveerimisega. Nende kodu vannituba on kahe akna ja saunaga suur ruum, mil kõrgust kolm meetrit. Iseloomu lisavad sellele ka ehe tellissein, marmorist tööpind, Itaaliast tellitud põranda- ja seinaplaadid, reisidelt korjatud merekarbid jpm.

Eripreemia pälvisid Hedi ja Priit Pedanik, kes otsustasid üheksa aasta eest hakata taastama vana talumajapidamist Võrumaal. Peale saunamaja ja paljude välirajatiste valmis kahekordne kõigi nüüdisaegsete mugavustega eluhoone, mille alumise korruse seinteks on nähtavale puhastatud vana elumaja palkseinad nii värvitud kui ka värvimata kujul. Kõik uus on juurde sobitatud, eelistades naturaalseid materjale ja püsides mustas-valges-hallis koloriidis, mis laseb vana puidu ilul esile tulla. Väga palju on selles kodus mõeldud lastele.

Aasta aia preemia läks Kairet Pintmani ja Benno Keskpalu koduaeda Tartu lähistel Kõrveküla asulas. See aed on kõiges täiuslik. Krundi looduslikud omadused järve kaldanõlval on väga hästi ära kasutatud: siin on mitu tasandit, võluvalt looklevad aiateed, liigirikkad istutusalad, maitsekad värvikooslused, põnevalt pügatud okaspuud. Muru on erakordselt tihe ja ühtlane.