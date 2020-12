PILT SELGEKS ⟩ Miks muutub kaks kümnendit kasutusel olnud kodumasinate energiamärgis

Electroluxi koolitusjuhi Margus Sootsi sõnul on praegused klassid iganenud, sest enamike toodete energiaklass on tänu kiiresti arenevatele tehnoloogiatele kõrgem kui A.

«Uuel märgistusskaalal võib saada A+++ energiaklassist olenevalt tootekategooriast koguni D või E klass, ilma et seadme energiatarbimine muutuks. See tähendab, et uuele skaalale paigutatud kodumasinad on jätkuvalt energiasäästlikud, aga nende klassifitseerimine muutub,» selgitas Soots.