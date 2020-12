Briti kaubandusikoon Debenhams sulgeb uksi, mis saab Eesti äridest?

Ühendkuningriigi kaubandussektorit on tabanud rasked ajad. Eelmise nädala lõpus teatas kiirmoebrändi Topshopi omanik Arcadia Group, et läbirääkimised ettevõtet päästva laenu saamiseks luhtusid. Kõigest mõned tunnid peale avalduse tegemist läks vett vedama ka Debenhamsi müügitehing. Viimane potentsiaalne ostja JP Sports taganes peale Arcadia Groupi avaldust Debenhamsi ostust, vahendab BBC.

Spekuleeritakse, et põhjuseks on Debenhamsi ja Arcadia Groupi vaheline tihe koostöö. Nimelt on Arcadia Group üks suurimaid Debenhamsi kaupade edasimüüjaid.