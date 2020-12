JÕULUKS UUDE KOJU ⟩ Tõrvas on müüa mustika- ja maasikaistandusega talukompleks

Kinnistul asuvad renoveeritud elumaja, renoveeritud kelder-saun ja kaks suurt abihoonet, millest on võimalik kujundada sobivad eluruumid. Metsamaa on siin reljeefse maastikuga ning metsas on hektari jagu veekogusid ning läbivoolav oja. Talu on suurest maanteest 800 meetri kaugusel.