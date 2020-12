Tänavune jõuluväljapanek kannab nime «America the Beautiful». Laitmatu stiilitaju poolest tuntud Melania Trump väisas jõuludekoraatori rolli ka sel aastal. Esileedi eelmised väljapanekud on oma modernsuse tõttu saanud vastakat tagasisidet, kuid sel aastal on Melania läinud traditsioonilisemat teedpidi. Isegi New York Times kirjeldab Valge Maja selleaastat jõulurüüd sõnadega «rabavalt tavaline».