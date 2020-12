Egert Milderi värskes muusikavideos näeb unustatud nõukaaegset arhitektuuripärli

Võistlusloole filmitud muusikavideo räägib siira loo noorest mehest, kes on kolinud Eesti väikelinna ja üritab üksi meeleheitlikult elus hoida kaunist vana sovhoosihoonet. Ta näeb kõiki praktilisi raskusi läbi lapseliku pilgu, kuid reaalsus on karm ja hoolimata tema entusiasmist ei õnnestu tal kõik päris nii nagu ta sooviks.

Muusikavideo on loonud režissöör Helen Takkin koos pea 20-liikmelise võttemeeskonnaga ning see on filmitud Lääne-Virumaal Põdrangu vanas sovhoosihoones. «Suve alguses, kuna tööd oli praeguse pandeemia tõttu vähem, võtsime ette teekonna ja käisime läbi erinevaid Nõukogude Liidu ehitisi. Nii palju on täiesti vapustavaid arhitektuurilisi pärleid, mis seisavad jõudu või on lagunemas,» räägib Takkin.