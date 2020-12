Uusarenduste turul pidur peal? Uute korterite jääk aina langeb

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et koroonakriis on paljude uusarenduste stardi edasi lükanud. «Arendajad kas ei saa mõistlikel tingimustel laenu või nad ise hindavad riske liiga suureks, samas eratarbijate nõudlus on taastunud ja seetõttu jääk langebki,» selgitas Sooman.