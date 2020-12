Pilt on illustreeriv.

Lugeja küsib: «Paljud meie ettevõtte töötajad on juba kolmveerand aastat kaugtööl kodukontoris. Kodukontorisse suunamine ei olnud aga töötajate vaba valik. Töötajad soovivad koju tööks sobivaid laudu ja toole. Meil on kontoris mööbel, mida koju viia ei saa, nii et töötajad peaksid mööbli ise soetama. Kuidas aga jaotuvad tööandja ja töötaja kulud selles olukorras?