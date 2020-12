ÜHE AJASTU LÕPP ⟩ IKEA pöörab 70 aasta järel uue lehekülje

«See, et me kataloogi kaaned lõplikult sulgeme ja uue lehekülje pöörame, on tegelikult loomulik protsess, kuna meedia tarbimine ja klientide käitumine on muutunud. Selleks, et me jõuaksime paljude inimesteni ja paljud inimesed jõuaksid meieni ning me saaksime nende jaoks olemas olla, jätkame sisustuslahendustega inspireerimist uutel viisidel,» ütles Inter IKEA Systems BV-i tegevdirektor Konrad Grüss.