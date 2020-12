ÄRA MAGA MAHA! ⟩ Eesti oksjonikeskkonnas saab aastavahetuseks Viirelaiu saare rentida

Viirelaiul elav pererahvas pakub kordumatut võimalust terve saar aastavahetuseks rentida. Kuna perel on soojaks köetavaid tube kaheksa, mahub nende katuse alla iseenesest kuni 16 inimest.

Vanadel merekaartidel on saare nimi Paternoster - «Meieisapalve» järgi.

«Talvisel ajal saame me välja anda ainult kaks maja – majakavahi maja, mis ehitatud 1880 ja kus siiani hõljub ringi haldjas – majakavahi esimene naine,» kirjutavad omanikud kuulutuses.

Viirelaid on meresõitjatele ammu tuntud orientiir, mis juhatab lõuna poolt tulijaile teed Viire kurgu kaudu Väinamerre. Saart on esmakordselt mainitud 1556. aastal.

Majas on seitse magamistuba, köök kogu vajalikuga, ahjud, mis annavad mõnusat sooja, kamin elava tulega ja küünla saab ka põlema panna. Majas on pikk-pikk laud kuhu kõik traditsioonilised toidud peale mahuvad. Kuna saarel kuuski ei kasva, siis saab tuua tuppa kadaka ja selle ära ehtida. Ehted ja muud tuled-viled on perel olemas ja neid ei pea ise kaasa võtma. Küll aga võib kingid tuua sinna alla.