Kiirustav toidukuller rikkus jalgrattaga miljööväärtusliku ukse

Pandeemiatingimustes on populaarsust kogunud erinevad kullerteenused ning üha enam kohtame majade vahel ning trepikodades näljaste klientide juurde ruttavaid toidukullereid. Kiirustamise käigus võib aga ettevaatamatusest juhtuda õnnetusi ja nii juhtus ka koduomanikuga, kes ühel õhtupoolikul kuulis valju pauku vastu välisust. Kontrollima minnes selgus, et toidukulleri ratas oli kukkunud vastu ust ning tekitanud puidu- ja värvikahjustusi. Et tegu oli miljööväärtusliku restaureeritud uksega, oli ka kahju rahaline väärtus suurem.