Gordon Ramsay sai seekord ise puid alla

Nüüd on aga rollid vahetunud ning kriitikanooled on tabanud Ramsay'i enda rooga. Nimelt jagas meisterkokk oma Instagrami kontol videot jõuluroast, mis koosneb kalkuni Wellingtonist, peekonisse mässitud vorsidest, kapsast ja rookapsast. Kuigi roog isa näeb väga isuäratav välja, tekitab inimestes vastakaid tundeid roa peale käiv kaste.

Paljud leiavad, et kaste, mida videos roale lisatakse on liiga vedel. Lisaks tuuakse välja, et taldrikul puudub traditsiooniline Yorkshire'i kukkel. Halastamatud kommentaatorid võrdlevad Ramsay vedelat jõulukastet nii vanaemade nõtrade käte kui ka kehavedelikega.