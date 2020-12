PILT SELGEKS ⟩ Kuidas sisustada säästlikult, ent samas praktiliselt?

Uute kodu omanikena soovime alati luua võimalikult hubase ja meeldiva pesapaiga, kuhu pärast väsitavat päeva murede eest põgeneda. Seepärast peame panustama palju uue kodu interjööri, et tunneksime ennast alati hästi.

Loo oma ettekujutus ideaalsest kodust

Enne sisustuse otsimist tasub kindlasti panna paika plaan – mida läheb kindlasti vaja ning mis on pigem täienduseks? Esmalt tasub prioriteediks seada eluliselt vajaliku mööbli ja sisustuse soetamine – voodi, laud, diivan, köögimööbel ja muu sarnane. Mõtle läbi ka pisidetailid: suurus, värvid, sobivus ülejäänud interjööriga jne. Kui võimalik, loo isiklik kujutluspilt või plaan uuest kodust ehk mis, kus ja kuidas võiks paikneda. See aitab paremini ära hoida emotsiooni pealt ostude tegemist, mis võib lõppeda vägagi kulukalt, kuna soetatud asjad ei pruugi saada kasutust.

Pane paika eelarve

Kindlasti oled mõelnud, millised on pere rahalised võimalused, mida mööbli peale kulutada. Seepärast pange koos paika eelarve – see aitab paremini planeerida raha kasutust ning paneb mõtlema, milline mööbel on tõeliselt vajalik ning mis mitte ja mille soetamise saab lükata edasi tulevikku.

Ole minimalistik

Minimalism on moes! Kindlasti oled paljude kodude puhul märganud, et nende võluva interjööri aluseks on lihtsad värvid ja sisustuselemendid. Idee seisneb selles, et sisustades kasutad lihtsates disainides ning neutraalsetes toonides sisustuselemente, mis on ka praktilised. Sul ei ole vaja elutuppa kasutuid kujukesi, mitut vaasi, katta kogu sein piltidega ja kõik riiulid täita pudi-padiga. Eelista pigem praktilisi elemente, nagu dekoratiivpadjad, küünlahoidjad, vaasid ja üksikud pildiraamid. See loob selge ja puhta välimusega interjööri ning hoiad kokku kuludelt, mis muidu erinevatele elementidele kuluks.

Jälgi e-poodide pakkumisi

Tänapäeval on e-poed muutnud meie elu mugavaks, pakkudes kerget kättesaadavust ning lisaks veel palju soodsamaid hindu kui tavapoodides. Kui soovid siiski näha toote tegelikku suurust ja välimust, tasub käia mööblipoes kohal, leida endale meelepärased sisustuselemendid ning seejärel vaadata üle nende hinnad hoopiski veebipoest. Veebipoodides toimuvad sageli kampaaniad ja pakkumised, mis aitavad säästa. Isegi kui ostus kahtled, pakuvad veebipoed mugavaid ja turvalisi vahetus- ja tagastustingimusi.

Eelista kasutatud mööblit

Taaskasutus on meie tänapäevases maailmapildis muutumas aina enam vastuvõetavaks ja populaarseks. Selleks külasta kasutatud mööblit pakkuvaid poode või otsi internetist inimesi, kellel on jäänud mõni mööblitükk tühjalt seisma, kes oleks nõus selle soodsamalt või lausa tasuta ära andma. Või saad midagi oma perelt, sõpradelt või tuttavatelt? Sageli võid nii leida vägagi kvaliteetseid ning modernseid sisustuselemente, mis sobivad kodu interjööri ideaalselt või vajavad veidi ülevärvimist ja korrastamist.

Eelista multifunktsionaalseid sisustuselemente

Pidades silmas säästmist ja praktilisust, on alati mõistlik eelistada sisustuselemente, mis oleksid mitmeti kasutatavad. Selleks võivad olla näiteks tumbad, mida kasutada toolidena, või näiteks diivan, mis toimib kui lahtikäiv voodi. Sellised sisustuselemendid hoiavad kokku ruumi, on mugavad ning kuigi võib näiteks diivanvoodi hind olla kallim kui tavalisel diivanil, võib kokkuvõttes olla see siiski soodsam kui osta diivan ja voodi eraldi.

Pööra tähelepanu pisidetailidele

Sageli jätame märkamata pisemad detailid, millelt võiks raha säästa. Näiteks tasub soetada lampide valimisel selliseid, mis kasutavad LED-süsteemiga lambipirne. Need on kordades elektrisäästlikumad kui tavapärased hõõglambid või muud lambitüübid. Kui oled otsimas koju sobivaid soodsa hinnaga valgusteid, tasub tutvuda valikuga siin. Valides elektroonikat, tasub veel pöörata tähelepanu tehnilistele näitajatele – suur võimsus ning muud sellised näitajad võivad tekitada suuri kommunaalarveid, mis on igakuised püsikulud.

Ostle allahindluste perioodidel