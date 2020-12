FOTOD ⟩ Postimees Grupi meediamaja õueala kandideerib arhitektuuri aastapreemiale

Postimees Grupi hoone on üks esimesi pärle ajaloolise paberivabriku alale kerkiva Fahle äri- ja elukvartali arenduses. Hoone esine moodustab terviku Fahle kvartali jalakäijate alaga. Fahle kvartali avaliku ruumi kujundamise taga on KINO maastikuarhitektid: Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart, Karin Bachmann.

Fahle Pargi avaliku maastikukujunduse taga on ebatavaline kontseptsioon, mis tekitab tunde looduse sissemurdmisest linnaruumi. «Ebatraditsioonilise lahenduseni jõudmiseks kujutlesime, et mingil põhjusel on piirkond olnud pikemalt inimkasutuseta ning loodus on keskkonda üle võtmas. Vahetult enne puude võimuvõtmist jõuab aga inimene sinna keskkonda tagasi ning säilitab suurema osa tärganud lopsakast rohelusest,» rääkis KINO maastikuarhitekt Karin Bachmann.