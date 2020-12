Suurbritannias tegutsev antiigipood Room 8 Interiors leidis väga loomingulise viisi, kuidas oma veebipoes pakutavat kaupa apetiitsemaks teha. Nimelt kargas kaupluse omanikule John McCabe'le pähe idee kasutada oma koera modellina. Lihtne mõttekäik, et kõigile koerad meeldivad, on end ära tasunud.

Norfolki krahvkonnas Downham Marketi linnas asuv kauplus reklaamibki nüüd oma tooteid nii, et igal pildil on Johni koer Milly, kirjutab Caters. Kuigi algul olevat koer natukene uje olnud, tunneb ta end nüüd kaamera ees väga mugavalt. Tuleb tõdeda, et toodete reklaampildid on tõesti vastupandamatult armsad. Ka John tunnistab, et peale seda turundustrikki on müüginumbrid tublisti kosunud.