TRENDIHOIATUS ⟩ Nõudehullud riputavad tasse ja taldrikuid jõulupuudele

Iga nõudefänni rõõmuks on oma kollektsiooni imetleda. Kapis tolmu kogudes ei hakka need aga hästi silma. Ehk annab nendega midagi muud teha? Inimese loovusel ei ole piiri, tänu millele on ka jõulupuud teise pilguga vaatama hakatud. Milleks osta kokku erinevaid kuulikesi ja kujusid, kui puule saab riputada ka oma kõige edevamad antiiknõud? Täpselt seda uus jõulutrend endast kujutabki.

Esmalt võib see tunduda kummaline, kuid tuleb tunnistada, et lõpptulemus näeb väga uhke välja. Tuleb ainult veenduda, et nõud on korralikult puu külge kinnitatud.