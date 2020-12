Kurikuulsal Londoni kinnisvaraturul uue elamise leidmine ei ole just kõige lihtsam ülesanne. Ka Jamie on uue pesa leidmisega jänni jäänud. Näitleja jagas Twitteris videot eriti kummalise lahendusega korterist, mida ta vaatama käis ning see on saanud väga suure tähelepanu osaliseks.

Videos on näha täiesti tavalist kööki, kuid välimus võib olla petlik. Köögipinna alla on millegi tõttu peidetud trepp, mis viib alumise korruse tagaukseni. Tõesti, tegemist on äärmiselt kummalise lahendusega. «Käisin täna korterit vaatamas. Arvan, et see tagauks ei lähe mul kunagi mõtteist,» kirjutab ta postituse juurde.