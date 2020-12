Vaidlus Galicia võimude ja Franco lapselastega on kestnud nüüdseks juba üle kümne aasta. Mereäärne Sada linn andis juba 2010. aastal mõista, et kavatsevad mõisa iga hinna eest perelt ära võtta.

Suurimaks tüliõunaks oli asjaolu, et Pazo de Meirasi mõis on muinsuskaitse all, mis tähendab, et selle omanikud peavad Hispaania seaduste järgi vähemalt neli korda aastas mõisa külalistele avama. Omanikud ei ole seda aga kordagi teinud. Lisaks ei ole perekond lubanud muinsuskaitseameti eksperte mõisa seisukorda hindama tulla.