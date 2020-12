Möödunud aastal kuningliku elu ning Suurbritanniaga hüvasti jätnud Harry ja Meghan tervitavad oma naabruskonnas uut kuuma paari. Nimelt on paari lähedusse kodu ostnud telesaatejuht ja koomik Ellen DeGeneres ühes kaasa Portia De Rossiga.

Staarpaar käis uue kodu eest 40,5 miljonit eurot välja. Asjatundjate sõnul on see viimase aja üks kallimaid tehinguid, mis seal kandis tehtud on.