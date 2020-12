Üks aastaring on täis saanud ning 2020. aasta värvil on aeg uutele tulijatele plats puhtaks teha. Asjatundjad leiavad, et on viimane aeg 2020. aastal inimkonda saatnud murepilved ja hingetusk selja taha jätta ning pöörata uus lehekülg nii interjöörides kui argielus.