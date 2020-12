Kadriorgu kerkib ülejärgmise aasta kevadeks kaks mereäärset luksuselamut

Kokku valmib 86 korterit ja neli äripinda. Korterid on ühe- kuni viietoalised. Ülemistel korrustel asuvad avarate terrassidega eksklusiivsed penthouse-tüüpi kodud. Majad teeb eriliseks see, et iga korteriomanik saab oma korteri algusest lõpuni oma eelistuse järgi rätsepatööna kujundada. Näiteks võib baaspaketile lisaks valida kardinakarniisid ja lisavalguslahenduse, jahutuse ja nutika kodu süsteemi. Osadele terrassidele on võimalik paigaldada ka välimullivannid. Siseviimistluslahenduse saab valida nelja erineva paketi hulgast.