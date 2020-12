Uue spordikompleksi rajamiseks lammutati 10. detsembril 57 meetri kõrgune Vituki torn. Väljaande Telex andmetel polnud see aga esialgne plaan. Heakskiidu saanud detailplaneeringus oli kirjas, et torn renoveeritakse. Vituki tornile tehtud tehnilise seisu auditist selgus aga, et hoone on amortiseerunud ning selle renoveerimisel pole suurt mõtet.