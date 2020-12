Ivanka ja Jared ostsid Enrique Iglesiasi isalt 26 miljoni eest maalapi

Kinnisvarahiiu Kushner Companiesi juht Jared Kushner ostis hirmkallile saarele ligi 7500 ruutmeetri suuruse kinnistu. Privaatsel Indian Creeki saarel on kokku kõigest 41 kinnistut. Asja teeb põnevaks fakt, et Kushner ostis kinnistu 31,8 miljoni dollari (26,2 miljoni euro) eest Enrique Iglesiasi isalt Julio Inglesiasilt, vahendab Architectural Digest. Julio on hispaaniakeelses maailmas üks enimmüüdud artiste, kes jõudis 60ndatel muusika juurde peale seda, kui autoavarii tõmbas tema jalgpallikarjäärile kriipsu peale. Julio oli enne avariid Madrid Reali väravavaht.