NÕUANNE KODUOSTJALE ⟩ Kui kaua aega kulub kodu ostmiseks?

Kui koduotsija tunneb, et otsingutele kulub liiga palju aega, on tarvis üle vaadata otsingu kriteeriumid. Äkki on ostja liiga nõudlik? Äkki tuleb leppida esialgu soovitust madalama kvaliteedi, väiksema pinna või kehvema asukohaga? Või tuleb aktsepteerida, et soovidele vastava objekti eest tuleb maksta kõrgemat hinda kui algul plaanitud? Äkki tuleb loobuda mõnest spetsiifilisest soovist, et sobiliku pakkumise leidmine lihtsamaks teha?