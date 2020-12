VAATA ⟩ See maja maksab 100 000, kuid miski selle juures ei ole päris õige

Pensionieas Jimmy Landers valmistab ülidetailseid nukumaju, mille hinnad küündivad 100 tuhande dollarini. Ühe maja valmis nikerdamine võib võtta aastaid, kirjutab Apartment Therapy. Mehe kõige detailsem nukumaja, mis kannab nime The Sahlberg, valmis tegemiseks kulus Landersil lausa kaks aastat. Tegemist on niivõrd peene näputööga, et lähedalt vaadates tundub see nagu päris maja. Iga väiksemgi detail on valminud meistri enda käte vahel.