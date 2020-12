Viimsepäevapunkrite linnaku käive laes ja esimesed pered on juba sisse kolinud

Vivose juhi Robert Vicino rääkis The Sunile, et nende suurim, Lõuna-Dakota osariigis asuvasse linnakusse on juba esimesed pered sisse kolinud. Suurejooneline Vivos xPoint projekt nägi ilmavalgust ligi kümme aastat tagasi. Endisesse USA sõjaväebaasis on raketihoidlatest ümber ehitatud 575 punkrist koosnev linnak, kuhu mahub elama 5000 inimest. Ettevõttel on väiksemad linnakud ka Saksamaal ja Indianas.