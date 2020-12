Maailma üksikuim maja: kuidas see sinna sai ja miks see seal on?

Pildid üksikust lagedast saarest, mis keset ookeani uhkelt kõrgub, on viimasel ajal internetiavarustes ringlema hakanud. Neile, kes otsivad praegusel ajal kohta, kus ohutult pandeemia lõppu oodata, võib see saar tunduda kui helesinine unistus. Kuid mida see saar endast kujutab ja kus see asub?