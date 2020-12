EKSPERDI PROGNOOS ⟩ 2000. aastate lõpuga sarnast tormi järgmisel aastal oodata pole

«Seoses vaktsiini lootustega on ka üldised ootused üleval. Emotsioonid mõjutavad ostukäitumist ja majandust praegu rohkem kui reaalnumbrid, mistõttu tuleb järgmine aasta pigem hea ning Tallinnas võivad hinnad isegi tõusta. Peale paari suurema linna on mujal Eestis üldise linnastumise tõttu olukord pigem vastupidine,» ütles Vahter.

Kui vahepeal drastilist meditsiinikriisi ei teki, siis algab majanduse taastumine ja isegi kui see võtab paar aastat aega, siis on ootused pigem positiivsed. «Kui vaadata viimase kolme kuu elamispindade ostjate käitumist, siis pealinnas mingit koroonamõju tunda pole. Sisetarbimine on tugev, inimestel tegelikult raha on,» rääkis 1Partneri juht.

«Tallinna elanike arv kasvab, nõudlus on endine, aga valik on väiksem. Need arendajad, kes kevadel endise hooga jätkasid, on praegu heas seisus, sest teistel võtab taaskäivitamine aega,» rääkis Vahter.