VIDEO ⟩ Vaata, kuidas maailma esimene robotkokk gurmeeroogi valmis vorbib

Robotkokk koosneb kesksest kehaosast, mille küljes on kaks kätt. See tähendab, et robotkokk saab iseseisvalt külmkapist ja riiulilt asjad kätte, pliidi kuumust reguleerida, toitu segada ja kõike muud, mida inimene toidu valmistamise ajal teeb. Veel üheks boonuseks on see, et robot koristab enda järgi ilma nina krimpsutamata.