Laurie sõnul läks tema viimati tellitud pakk kõigest 40 minutit peale verandale jõudmist jalutama. Naise sõnul ei ole see esimene kord kui see juhtunud on, seega otsustas ta varastele kätte maksta. Niisiis haaras ta esimese ettejuhtuva karbi ja toppis selle kassisitta täis.