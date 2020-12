TEEME SELGEKS ⟩ Millised erinevused on maja ja korteri müümisel?

Müüdava vara juures on tähtis välja selgitada selle vead. Korteriomandit müües on oluline, mil määral ja millise kvaliteediga on korter renoveeritud. Samuti on oluline korterelamu ehituslik ning torustiku seisukord. Nimelt kui püstaku torud on elamus vahetamata, peab ostja arvestama sellega, et vahetuse käigus tehakse torustikule ligipääsuks seina auk, mis toob kaasa uue remondi. Korteri torustiku vahetamiseks võib tekkida sarnane olukord. Korterelamu ehituslik seisukord ning selle renoveerimine sõltub erinevalt elumajast ühistu otsusest ning seda on keeruline enda soovide järgi planeerida. Korterit müües peaks omanik siiski olema kursis infoga, millised on korteri põhilised puudused ning milliste tööde ja kui suurte väljaminekutega peaks ostja tulevikus arvestama. See on vajalik, et vältida hilisemaid arusaamatusi peale tehingut.

Elumaja puhul on samuti oluline läbi mõelda ja ostjale edastada kõik vara puudused ning tuua välja tehtud tööd ajalises järjekorras. Nii on ostja riskidest teadlik ja saab arvestada, millal ja millistele renoveerimis- või remonditöödele on tal vaja tulevikus raha kulutada. Elumaja remontides saab ostja ise oma soovi järgi otsustada, millal ja millises mahus vajalikud tööd ette võtta.

Teine oluline erinevus nende kahe vara müügi juures on ligipääs varale. Korterisse on ligipääs alati olemas, pole vaja kellegagi sõlmida notariaalseid kokkuleppeid, pääsemaks enda trepikotta ja korteri ukse taha. Elumaja puhul aga on alati oluline teada, kas ligipääs kinnistule on olemas. Vahel on vaja majani pääsemiseks läbida kellegi teise maal asuv eratee ning ligipääsu kindlustamiseks tuleb seada läbitavatele kinnistutele servituut. See annab ostjale õiguse sõita enda koduni jõudmiseks üle naabrite maa. Müüja peaks tegema kindlaks, kas müüki võib takistada vajalike servituutide puudumine. Vajadusel tuleks selle väljaselgitamiseks paluda maakleri abi. Seda välja selgitamata jättes võib tulla tõkend tehingu tegemiseks – kui ostja soovib kasutada vara väljaostmiseks panga abi. Pangad on väga kriitilised, kui varale ei ole kindlat ligipääsu.

Kolmas korteri ja maja müügi erinevus on kommunikatsioonid. Korterelamus on tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivõrk enamasti olemas, samuti elektrisüsteem, mõni neist puudub vaid vähestel eranditel. Elumaja müües on väga suur pluss, kui kõik kommunikatsioonid on olemas ja arvestatava kvaliteediga. Kui need osaliselt või täienisti puuduvad, siis raskendab see vara müümist ning ilmselt pikendab ka müügiprotsessi, kui just asukoht ja muud tingimused ei anna varale erilist väärtust.

Korterelamutes on enamasti kindlad peakaitsme suurused paigas ja neid saab muuta vaid ühistu otsusega, kui selline võimalus on olemas. Elamu puhul saab ostja jällegi arvestada teadmisega, et saab teenusepakkujaga läbi rääkides ampreid juurde osta.

Neljas suurem probleem on varades tehtud ümberehitused. Korterelamutes on omanikel kindlasti keerulisem tehtud muudatusi seadustada, kui on maha võetud kandvaid seinu või vahetatud kütteallikat ilma ühistu nõusolekuta. Kõik olulisel määral tehtud muudatused vajavad korterelamus ühistu nõusolekut. Kui andmed ei vasta müües tegelikkusele, siis pole pank nõus ostu finantseerima – seniks kuni andmed on korras.

Elamu puhul oleneb samuti, millisel määral on muudatusi tehtud. Elamu laiendamise, küttekollete muutmise, katusekattematerjalide vahetuse ning ruumide asetuse ja suuruse muutmise suhtes on samuti vaja enne müümist viia andmed ehitisregistris tegelikkusele vastavaks. Vastasel korral ei finantseeri pank vara ostu. Enamasti tulevad erisused andmetes välja alles siis, kui ostja tellib panga jaoks eksperthinnangu. Alles ostja tekkides andmeid korrastama hakkavad müüjad võivad protsessi vältel potentsiaalsetest ostjatest ilma jääda. See on risk, millest omanik peab teadlik olema ja millega arvestama.

Kokkuvõtvalt on maja ja korteri müümises mõningad erinevused. Majas on soovitud muudatusi ja parendusi kergem teha ning see muudab maja müügi lihtsamaks, sest ostja saab seal palju rohkem enda maitse ja mugavuse tärnide järgi muuta. Korteris pole aga näiteks ruumide planeeringut võimalik drastiliselt muuta, kui selleks puudub ühistu nõusolek.