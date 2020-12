FOTOD ⟩ Eestis avati esimesed kontaktivabad jõulupuude iseteeninduspunktid

Innovaatilised kuuskede iseteeninduspunktid Tallinna loomaaia vastas ning Peetri kooli juures on varustatud kõige vajalikuga, alates juhenditest kuni kuuse pakkimismasinani. Uudse lahenduse loonud Eesti Kuuse juhi Reijo Metsaoja sõnul on esimene tagasiside uuele lahendusele igati positiivne.

«Iseteeninduses saab valida ja osta kuuski 24 tundi ööpäevas. Täiendame valikut iga päev,» märkis Metsaoja. Ta lisas, et need kaks iseteeninduspunkti on nende pilootprojekt.