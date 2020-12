LUMMAV GALERII ⟩ Juhe seinast! Kenshó öömajad viivad huvilise sinna, kus hommikul tõuseb päike ja pilvitul ööl säravad tähed

Kenshó Unique Stay öömajade idee autoreid hakkasid kummitama kõik need lummavad vaated ja inimtühjad paigad, millele reisides või niisama ringi hulkudes peale sattuda võib. Omanike unistus oli neis kohtades kauem oma päevi veeta ja vaateid teistegagi jagada. Üks mõte viis teiseni ning peagi hakkas pisike lumepall veerema.

«Seejuures ei olnud unistustes kunagi villat, vaid ennekõike oli soov leida inspiratisooni loodusest. Sellega sai selgeks, et maja ei tohiks ümbritselt tähelepanu röövida ning võiks olla väike. Kui sellele tõdemusele lisandus arusaam, et paljudel tuttavatelgi on maatükke seismas ilusates paikades, saabus selginemine ning esimene Kenshó maja leidis aasta pärast oma sihtkoha asutaja vanemate talupaigas, keset lambaid ja tühja olemist,» märgivad Kenshó asutajad Kait Karu, Mihkel Nukka ja Jonas Schulze Dieckhoff.