VÄRVIVIDEO ⟩ Vaata, milline nägi välja Tallinn peale märtsipommitamist

Nõukogude lennuvägi ründas 9. ja 10. märtsil Tallinna. Tegemist ei olnud esimese õhurünnakuga, kuid need kaks olid kõige laastavamad. Ametlike andmete kohaselt hukkus kahe päeva jooksul 757 inimest, 213 inimest said raskeid ja 446 kergemaid vigastusi. Hävis 1549 ja kannatada sai 3350 hoonet, ligi 20 000 inimest jäi peavarjuta.

Youtube keskkonda üles laetud videost on näha, kuidas Tallinn peale laastavat rünnakut välja nägi. Tubli kodanik on kasutanud udupeene tehnoloogia abi, et must-valge video värviliseks teha.