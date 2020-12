Henan TV andmetel on see kolmekorruseline elamu olnud ümbritsetud bambusest ja kivipinnasest 2015. aastast saati. Kortermaja omaniku Zhengi sõnul on räämas ja mahakandmisele kuuluv hoone aastakümnete vältel majutanud mitmeid generatsioone ja erineva elusaatusega inimesi.