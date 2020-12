Selleks, et paviljonid kiiresti linnade keskväljakutele püsti saada, valmivad need tehases. Sihtkohta jõudes pannakse paviljon kokku nagu suurt puslet. Puidust raami katab veekindel tekstiil ning siseruumid on eraldatud läbipaistva tekstiiliga. Ringikujulises paviljonis on erinevad osad, igal neist on oma kindel ülesanne, näiteks vaktsineerimisruum, töötajateruumid ja tualetid.