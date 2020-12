Trumpide aeg Valges Majas hakkab ühele poole saama. Peagi esileedi tiitli vangistusest vabaneval Melanial tuleb aga uus kodu leida. Kas Melania jääb Ameerikasse või kolib tagasi koju? Vastust sellele küsimusele teab ainult Melania ise. Kuid juhuks, kui tal on oma kodukant meelest läinud, tuletame talle ja kõigile teistele selle meelde.

Trump Tower, New York

Melania laual on mitu valikut, kuid kõige tõenäolisem neist on kolida tagasi New Yorgis asuvasse Trump Towerisse. 1983. aastal valminud 58-korruseline kõrghoone oli omal ajal Trumpi kinnisvaraäri kroonjuveel. Hoones asuvad bürooruumid, hotell, korterid, kauplused ja restoranid. Lisaks eelnimetatule asub Trump Toweris ka presidendi kinnisvaraimpeeriumi peakontor ja korter. Viimati elasid Trumpid seal alaliselt 2019. aastal, mil Mar-a-Lago villasse ümber koliti.