ASJATUNDJAD SELGITAVAD ⟩ Mida toob aasta 2021 kinnisvaraturule?

Mihkel Eliste tõdes, et 2020 on olnud kinnisvaraturul väga huvitav aasta: lühikese perioodi vältel toimus palju muutusi. Praeguseks on turg tema sõnul taastumas, raske on olukord vaid Tallinna vanalinna 1. korruse kaubandus-teeninduspindade osas. Elamuturuga oleme optimistlikumas stsenaariumis, kui oleksime kevadel või veel suve keskpaigas osanud oodata,» nentis Eliste.

Tehingute arv on siiski väiksem kui aasta tagasi. Pakkumisi on vähem, eriti suur puudus on järelturu kvaliteetsete elamispindade järele. Mihkel Eliste prognoosib, et järgmise aasta teiseks pooleks on majanduslik kindlustunne taastunud ka neil, keda koroonakriis valusalt tabas ja kes ei julgenud sel aastal ostuotsust realiseerida. See aga kiirendab hinnakasvu.

Sama meelt on Miko-Ove Niinemäe, kes soovitab kinnisvarasse investeerida soovijatel kiirustada. «Nõudlus ületab pakkumist, see võib hakata hindu kergitama. Kui investeeringuks korterit osta, siis mina üritaks seda leida tänastest pakkumistest ja niipea kui võimalik. Järgmise aasta teises pooles on mõni inimene juba hiljaks jäänud,» ütles ta.

Laenutingimustest rääkides tõdes Karin Ossipova, et pankadel on kodulaenude osas tekkinud konkurents, mis tiheneb veelgi. See aga toob klientidele kaasa paindlikumaid tingimusi. «Aasta-poolteist maksepuhkust pole mingi küsimus ja kui põhiosa maksepuhkusest ei piisa, saab ka täismaksepuhkuse vormistada,» ütles ta. Hindade ja teiste tingimuste muutumist ta ette ei näe.

Kindlasti kasvab 2021. aastal nõudlus suuremate perekorterite, ridamajade ja jõukama klassi eramajade järele. «Meie tegeleme keskklassi ja kõrgema keskklassi arendustega ja seal turul on soovi kõvasti,» ütles Miko-Ove Niinemäe. Ta tõdes, et eestlastel on tekkinud huvi suuremate korterite vastu.

Inimestel oleks justkui tekkinud ruumipuudus. Niinemäe sõnul kestab see trend vähemalt järgmised kolm aastat.

Kuhu liigub üüriturg?