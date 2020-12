IKEA sisekujundaja annab nõu: kuidas valida ideaalset jõulupuud

1. Kodu suurus ja kui palju ruumi üks jõulupuu võtab

Jõulupuud valides peaksid sa kõigepealt mõtlema ning hindama, kui palju ruumi kodus selle jaoks on. Kõige parem oleks, kui kuusepuu on paigutatud nii, et see ei segaks tavapärast kodus ringi liikumist. Samal ajal peab jõulupuu olema nähtavas kohas. Arvestada tuleb ka selliste asjaoludega nagu pistikupesade paigutus, piisav ruum, et kuusepuule vett panna jne.

Vaata oma kodus ringi: ehk on sobiv jõulupuu täpselt sinu silme all? FOTO: Ikea

«Mida väiksem ruum, seda nutikam peab jõulupuuga lahendus olema. Väiksema kodu kaunistamisel on ääretult oluline ruumi säästmine ning kaunistuste asetamine seintele ja muudele pindadele, mis põrandal ruumi ei võta,» ütles IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi. Erinevaid pindasid nagu söögi- või diivanilaudu, riiuleid ja konsoollaudu saab natuke loomingulisemalt kasutada. Näiteks võib nendele asetada väikese jõulupuu või vähemalt lõigatud ja kaunistatud kuusepuuoksa või männioksa.

2. Naturaalne jõulupuu, kunstkuusk või midagi põnevamat? See oleneb sinu maitsest ja vabast ajast

Jõulupuud valides arvesta enda ja oma pere eelistuste ning elustiiliga, sest see aitab mõista, kas teile sobib kõige rohkem naturaalne, kunstlik või alternatiivne kuusepuu.

Looduslik kuusepuu, nii mahasaetud kui potti istutatud, nõuab hoolt ja natuke rohkem aega, sest see vajab kastmist ja eritingimusi. Näiteks peaksid vältima selle paigutamist küttekehade lähedale. Samuti pudenevad naturaalsel kuusel okkad, mida peab koristama. Aga teisest küljest tekitavad mõnele inimesele just looduslikud puud kõige rohkem emotsioone ja nostalgia tunnet.

Ka potikuusk vajab pidevat hooldust ja tähelepanu. FOTO: Ikea

Kunstkuuski võiksid kasutada need inimesed, kes väldivad mahasaetud jõulupuid ja tahavad, et puu oleks igal pühadeperioodil olemas, kulutamata aega selle otsimisele. Kunstkuuske on vaja tunduvalt vähem hooldada ja selle omanik säästab raha, juhul kui ta kasutab kuuske igal aastal. IKEA tootevalikus on kunstjõulupuud, mille hinnad algavad 9,99 eurost ja osa neist on toodetud jätkusuutlikumast materjalist – suhkrurooplastist.

Sisekujundaja sõnas, et alternatiivsed jõulupuud nõuavad loomingulisemat lähenemist ning sellised kuusepuud on ainulaadsed ja eripärased. Seinakaunistusest jõulupuu saab valmistada erinevatest okstest, tekstiilelementidest või LED-rippvanikutest. Raamatuid, pakitud kingitusi ja muid majapidamisesemeid saab paigutada jõulupuu kujuliselt. Samuti võid kaunistada oma taimi LED-tuledega ja muuta need uhketeks alternatiivseteks jõulupuudeks.

3. Ära unusta ohutust

«Väikeste laste ja lemmikloomadega pered peavad hoolikalt mõtlema oma jõulupuu asukohale ja paigutusele. Puu ei tohiks olla kergesti ligipääsetavas kohas ning see peaks olema kindlalt paigal ja kinnitatud, et see iga puudutusega ümber ei läheks. Kui on oht, et kuusepuu võib tõesti ümber kukkuda, siis kaaluge perega pigem väiksema jõulupuu soetamist,» soovitas Tammekivi.

Erinevaid pindasid saab erinevalt kasutada. FOTO: Ikea

Kui peres on lapsed või lemmikloomad, siis eelista ohutuse tagamiseks klaaskaunistuste asemel plastist, tekstiilist või muudest mittepurunevatest materjalidest kaunistusi. Sama põhimõte kehtib ka küünalde puhul. LED-tulukesed ja -küünlad on ohutumad kui need, mis päriselt põlevad.

4. Kodu stiil ja kuuseehted

Sisekujundaja sõnul võib jõulupuu valikut mõjutada ka kodu interjöör ja kuusekaunistuste stiil.

«Kunstkuused on saadaval erinevates stiilides, klassikalistest jõulupuudest kaasaegsema välimusega taimedeni. Seega jõulupuu valimisel vaata, millised kaunistused kodus on või milliseid plaanid osta ja mõtle ka oma interjööri peale, sest näiteks mõned kunstkuused sobivad paremini skandinaaviapäraste või modernsete interjööridega ja vajavad seega ka vastavaid ehteid – minimalistlikus koguses või ühevärvilisi kaunistusi jne. Klassikalistele jõulupuudele sobivad aga nostalgiahõngulised ja traditsioonilised ehted ning nende kahe loominguline segu,» soovitas ta.

Jõulupuu ei pea tingimata traditsiooniline olema. FOTO: Ikea