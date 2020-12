Perthi linna eeslinnas Darlingtonis müüakse tibatillukest lagunenud maja, mida kirjeldatakse kui hoonet, mis vajab natukene kõpitsemist. Kuulutuses on kirjas, et vuntsimist vajav kaunitar peidab endas ühte magamistuba, elutuba, kööki ja sahvrit. Pesemisvõimalused on ka siin olemas, kuid need asuvad õues, kirjutab Mirror.