PILT ⟩ Müüa tavaline maja

Erakordselt tavalise väljanägemisega kahekorruselises majas on kokku kuus tuba. Siia mahub elama suurepäraselt Eesti keskmine pere. Ka ruutmeetreid jagub siin kõigile, kuna neid on kokku lausa 153. Hoone ehitamise aeg langeb kuuekümnendatesse, mil sellises stiilis maju ehitati murdu!

Ka hind, mida selle maja eest küsitakse on täiesti mõistlik. Uuel omanikul tuleb selle eest 37 000 eurot välja käia. Võttes arvesse, et statistikaameti andmetel on keskmine palk Raplamaal 1220 eurot, peaks see maja keskmisele raplamaalasele isegi jõukohane olema.