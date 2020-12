PÜHAD KORTERIÜHISTUS ⟩ 7 nõuannet murevabadeks pühadeks

Kuigi sulle võivad helisevad-vilkuvad jõulukaunistused rõdul väga meeldida, ei pruugi naabrid olla sama meelt, seega jäta väga intensiivsed jõulukaunistused pigem kõrvale. Korteriühistus võite ka ühiselt kokku leppida, kuidas maja kaunistate – selline terviklik tulemus on kindlasti kaunim kui igal rõdul isemoodi vanikud.

Kuumavad pliidiplaadid ja küpsetusahjud, kõikvõimalikud muud kodumasinad ja tehnikavidinad võivad elektrisüsteemile saatuslikuks saada. Nii mõnigi kodu hävitanud tulekahju on alguse saanud külmkapi juhtmest või vooluvõrku jäetud telefonilaadijast – hoolitse selle eest, et kodu elektrisüsteem oleks korras ning mitte üle koormatud!

Küta ahju ja kaminat ainult tuleohutusnõuete kohaselt ning ole ettevaatlik küünaldega – hoolitse selle eest, et nende süütamine oleks turvaline ning mingil juhul ära jää magama või lahku kodunt nii, et küünal jääb põlema.

Kortermajas, kus inimesed arvestavad ka teiste elanikega, on kõigil muretum ja mõnusam elada. Lärmakal pidutsemisel pole kortermajas kohta, niisiis ära terroriseeri naabreid valju muusika või käraga. Arvesta teiste elanikega ka argipäeval: pargi auto nii, et ka teised pääsevad sõitma ja kõndima, ära jäta oma mittevajalikku kraami trepikotta ning sulge korralikult aknad-uksed. Kuna pandeemia ajal on soovitus vähendada kontakte, siis lükka külalistega peod edasi ning küllap jõuad ka naabritele hiljem, kui oht möödas, külla minna.