Mingit meeleolu pole? Sisekujundaja jagab nippe, kuidas jõulusoojus vähese vaevaga tuppa tuua

Sisekujundaja Anna Ilmere soovitab valida igas kodus üks koht, mis sobib kõige paremini koosviibimisteks ja pidustusteks. Kuigi sel aastal ei saa ehk pühasid nii suurelt tähistada, kui sooviks, siis ei takista see oma kodu muinasjutuliseks muutmast. Õige tunde aitavad tekitada kohevad vaibad või dekoratiivsed valged padjad, tekitades seeläbi omamoodi illusiooni ja tunde, nagu oleks tegu õhuliste lumehangedega toas.

Kui elutoa siseruumides kasutatakse peamiselt heledaid toone, siis on see suurepärane võimalus, kuidas tuua esile traditsioonilisi pühade värve - punane, valge ja roheline. Eriti trendikatele soovitas sisedisainer kasutada klassikalist sinist ning seda koos valge ja hõbedaga kombineerida, et kodu näeks elegantne välja.

Edukas kombinatsioon on ka ümmargused padjad, mis on valmistatud kohevast materjalist ning millel on pikad või lühikesed narmad, mis annavad lumehelbe või lumepalli efekti. Patju võib paigutada nii diivanile, põrandale või toolile. See aspekt on eriti oluline, kui piduliste seas on väikseid lapsi.

Samuti ei kaota oma olulisust ka pleed, mida saab laotada diivanile või tugitoolile. Lisab saab küünalde ja küünlajalgadega luua mõnusa taustameeleolu vestlusteks ja koosolemiseks. Küünalde värv, kuju ega suurus ei oma tähtsust, katsetada tasub ka lõhnaküünaldega, mis loovad erilisema õhkkonna. Näiteks aitab apelsini- ja kaneelilõhn kohe jõule tunda.

Kujunda lastenurk haldjamajaks

Sageli on üks värvikamaid jõulutube just lastetuba. Sisekujundaja tõi välja, et kõige populaarsemad valikud on tavaliselt LED-lambid, mis muudavad ruumi unenäoliseks, hea mõte on kasutada ka öölampe. Samuti saab jõulumeeleolu luua pidžaama, tekkide ja padjakatetega, millel on põhjapõdrad, päkapikud, jõuluvana ja muud pühade sümbolid.

«Arvestades, et jõulud on laste jaoks üks oodatuimaid pühasid, võib mõelda ka voodi muutmisele talvemajaks. Näiteks saab voodiraami ümber asetada lambid või omatehtud kaunistused. Kindlasti peaks toas olema ka advendikalender,» lisas Ilmere.

Too jõulumeeleolu ka kodukontorisse

Kodus töötamine on paljude jaoks igapäevane rutiin. Jõulude ajal on hea muuta oma kodune töökoht natukene pidulikumaks, pakkudes seeläbi jõulumeeleolu endale ja kolleegidele. Näiteks saab paigutada ümber riiulite, seinale või raamaturiiulile lambikette või tähekesi. Samuti saab tööalale paigutada klaasvaasi ja asetada sinna jõulutuled. Nende peale saab panna ka ilusaid jõulukuule. Moodsa ilme loob omakorda aga metalne sisekujundus, mis on heaks kontrastiks tumedamatele värvidele. Lisaks saab taustaobjektina kasutada ka jõulupuud.

Peamine kodukaunistus – jõulupuu

Tänapäeval on jõulupuu tuppa toomine muutunud laialdaselt arutletud teemaks, sest arusaam sellest, milline jõulupuu peaks välja nägema, on peredes erinev. Kes läheb koos lastega metsa jõulupuud otsima, kes aga ostab seda juba mitmendat aastat veebist.

«Inimeste soov looduse eest hoolitseda on viimastel aastatel kogu maailmas kaasa toonud kunstjõulupuude buumi, sest tänapäeval leiab juba igas värvitoonis ja suuruses kuuski. Kui täna soovib keegi pühadeks roosat või musta jõulupuud, siis on see võimalik,» tõi sisekujundaja esile.

Kui kuusk on hangitud, on kaunistamisel oluline meeles pidada vaid mõnda olulist nüanssi. Jõulupuu kaunistamisel peaks valima kaunistused ühest värvipaletist, kuid kui on soov jõulupuu veelgi nähtavamaks muuta, tasub proovida erinevaid värve. Rippkuulide kasutamisel veendu, et need oleksid erineva suurusega. Kui kõik pallid on ühesuurused, näeb kuusk välja raskem, kui see tegelikult on. Valitud värvitooni on hea kasutada mitte ainult jõulupuu, vaid ka pühadelaua, ​​aknalaudade ja lastetubade kaunistamisel.

Tulesid ei ole kunagi liiga palju, eriti jõulude ajal