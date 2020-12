10 head ideed, kuidas kodu ja aed põnevalt jõulurüüsse sättida

Moes on tagasihoidlik ja hele minimalism, valgustuses eelkõige valgusketid ja valguskerad, mis on piimjalt valget värvi või kergelt pastelset tooni. Seega võib värvikirevad plinkivad valgustid sel talvel kappi jätta.

Elektriliste jõuluehete puhul mõeldakse tavaliselt klassikalist valgusketti, aga praegu on trendikad ka figuurid, mida saab ise ehitada valgusketti ja tugevat traati kasutades. Skulptuurid võivad võtta põhjapõdra, kitsetalle või kasvõi pingviini kuju.

Kõige enam kasutatakse õuetingimustes kera- ja tähekujulisi valguslampe, aga need võivad imiteerida ka kelku, uiske või põdrapead. Lampe saab riputada terrassile, välikööki või õunapuude külge.

Romantilised küünlalaternad on jõuluklassika, aga küünla asemel võiks laterna sisse panna kas leedküünlaid või puntrasse sätitud valguskette.

Õue valgustust valides tuleks ehte välimuse kõrval kontrollida kohe ka seda, millistes tingimustes seda kasutada tohib. Paljud valgusketid, valguslambid ja valgusfiguurid on mõeldud siseruumidesse. Õue sobivad vaid niiskus- ja külmakindlad tooted, mis on reeglina ka kõrgema hinnaga. Välitingimustesse mõeldud tooteid võib kasutada toas, aga mitte vastupidi. Infot, kuhu toode sobib, leiab reeglina pakendilt. Lisaks valgusallikale endale peavad olema niiskuse- ja külmakindlad ka kõik täiendavad tarvikud, näiteks pikendusjuhe.

Leedtuled on kallimad, aga kokkuvõttes säästlikumad ja soodsamad. Leedtuled on töökindlad, nende eluiga pikk, lisaks säästavad leedid ka elektrit. Tänapäeval on leedvalgust müügil nii külmades kui soojades toonides, samuti erinevates värvides.